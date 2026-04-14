Cuatro equipos disputarán el título del Abierto Las Canchas 2026

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Todo está listo para el último torneo de la temporada 2026 de Polo: el Abierto Las Canchas, que hace honor al club principal donde se práctica este deporte en Guatemala, y que esta ubicado a orillas del Lago de Amatitlán. En el evento que inicia el próximo jueves 16, participarán cuatro equipos.

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El certamen, que se jugará en cuatro días, tendrá en disputa el prestigioso trofeo, que ha pasado por las manos de los más distinguidos polistas de Guatemala. El terreno de juego luce en perfectas condiciones para que, Aseguradora General, La Misión, Santa Cruz, y El Caobanal, entren en disputa.

Las Canchas Polo Club, es uno de las instalaciones para la práctica de este deporte, con más tradición de Centroamérica.

Es un epicentro destacado para este deporte, sirviendo como sede oficial de la Asociación Nacional de Polo de Guatemala. Ha sido escenario de eventos importantes como la Copa República de Argentina, y se caracteriza por fomentar un ambiente familiar, social y de alto nivel deportivo.

Cuatro equipos jugarán tres jornadas, para definir al último campeón del año 2026, de Polo. (Fot: Norvin Mendoza / ASOPOLO)

Aseguradora General está integrado por Nicholas Neutze, Alain Berger, Nicolás Urruela y Luis Aguilar. La Misión lo conformará, José Miguel Aguilar, José Daniel Rocasermeño, Fernando Aguilar y Juan Marco Montano.

En Santa Cruz jugarán Antonio Aycinena, Gabriel Neutze, Víctor Hugo Morales y Esteban Lara, para cerrar con El Caobanal, donde estarán Sebastián Aycinena, Francois Berger, Luis Fernando Luna y Eduardo Lenhoff.

En el primer día de competencia se enfrentará La Misión contra Caobanal, y Aseguradora General conta Santa Cruz. El sábado continuará el torneo, donde jugarán ganadores contra perdedores, y el domingo nuevamente se enfrentarán ganadores contra perdedores del sábado, para definir al campeón 2026 del Abierto Las Canchas.