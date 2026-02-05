CANG: Elección de magistrado de la CC se va a segunda vuelta

-

En una votación atípica, los abogados votaron para eligir al magistrado titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad para el próximo período, pero habrá segunda vuelta.

Astrid Lemus y Estuardo Gálvez pasaron a una segunda vuelta y el próximo 12 de febrero competirán para ser electos como magistrado titular de la Corte

Mientras, como suplente competirá Luis Bermejo y Melvin Portillo.

Los resultados se oficializaron casi a la media noche del 4 de febrero y luego de contabilizar 15 mil votos válidos.





De acuerdo con los resultados de la elección Lemus obtuvo más votos que Estuardo Gálvez, exrector de la Universidad de San Carlos de Guatemala y de Néster Vásquez, actual magistrado de la CC.

La segunda vuelta se realizará dentro de una semana. Los abogados nuevamente acudirán a votar, pero ya solo con la opción de Lemus y Gálvez para titular y Bermejo y Portillo como suplente.

Elección sin ciencias afines

La elección de este 4 de febrero se realizó sin el voto de los profesionales de ciencias afines, debido a que la Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo, dejó fuera a politólogos, criminalistas e internacionalistas.

Pese a que en otros procesos, estos profesionales sí participaron y emitieron votos.

La Sala Sexta está vinculada con el magistrado Nester Vásquez.