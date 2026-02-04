¡Fuertemente custodiada! así llegó Consuelo Porras a elección del CANG

-

La fiscal general, Consuelo Porras, llegó al Colegio de Abogados para emitir su voto en la elección de magistrado titular y suplente de la CC.

Protegida con una cadena humana, así llegó la fiscal general, Consuelo Porras al centro de votación del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG).

Porras emitió el voto para elegir a magistrado titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC), mientras estaba rodeada de su seguridad y otro personal del Ministerio Público (MP).

Fiscal general, Consuelo Porras, llega a votar en elecciones del Colegio de Abogados.



Mientras emite su voto, es custodiada por personal de seguridad del MP e incluso su esposo, Gilberto Porres, la resguarda.



Video: @WilderLSoy502 pic.twitter.com/B2a9DztHC9 — Dulce Rivera (@drivera_soy502) February 4, 2026 Así emitió el voto Consuelo Porras, fiscal general del MP.



Video: @WilderLSoy502 pic.twitter.com/fDjw0LZKSM — Dulce Rivera (@drivera_soy502) February 4, 2026

Incluso su esposo, Gilberto Porres, apoyó en su seguridad e intentar que los medios de comunicación no se le acercaran.

Al ser cuestionada acerca de si buscaría otro cargo público, aseguró que lo está analizando, aunque dijo que esos cargos deben ser ocupados por personas con experiencia.

El esposo de la fiscal general, Gilberto Porres, trata de evitar que los medios se le acerquen a Porras.



Luego, Porras, dijo que analiza postularse a otro cargo. pic.twitter.com/ijm1YXrV3m — Dulce Rivera (@drivera_soy502) February 4, 2026

Porras abandonó el centro de votación bajo fuertes medidas de seguridad.