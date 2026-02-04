¡Fuertemente custodiada! así llegó Consuelo Porras a elección del CANG

La fiscal general, Consuelo Porras, llegó al Colegio de Abogados para emitir su voto en la elección de magistrado titular y suplente de la CC.
Protegida con una cadena humana, así llegó la fiscal general, Consuelo Porras al centro de votación del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG).
Porras emitió el voto para elegir a magistrado titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC), mientras estaba rodeada de su seguridad y otro personal del Ministerio Público (MP).
Incluso su esposo, Gilberto Porres, apoyó en su seguridad e intentar que los medios de comunicación no se le acercaran.
Al ser cuestionada acerca de si buscaría otro cargo público, aseguró que lo está analizando, aunque dijo que esos cargos deben ser ocupados por personas con experiencia.
Porras abandonó el centro de votación bajo fuertes medidas de seguridad.