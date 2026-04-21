El Salvador abre juicio masivo contra líderes de la Mara Salvatrucha

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Se trata 486 acusados que enfrentarán a la justicia luego de ser acusados de pertenecer a la Mara Salvatrucha

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La justicia de El Salvador inició el pasado lunes un juicio contra unos 486 acusados de pertenecer a la Mara Salvatrucha (MS-13), entre ellos varios fundadores y líderes, en el primer juicio masivo contra el mando de una pandilla.

Entre miles de crímenes, según la Fiscalía general, el grupo ordenó matar a 87 personas en un fin de semana en marzo de 2022, lo que motivó que el presidente Nayib Bukele declarara su "guerra" contra las pandillas con un estado de excepción que ha dejado más de 91 mil detenidos.

La Fiscalía entregó a la prensa un video de un fiscal que, sin mostrar su rostro, precisó que a los 486 cabecillas se le atribuyen 47 mil delitos cometidos entre 2012 y 2022, entre estos 29 mil homicidios.

"Vamos a juzgar y vamos a saldar una deuda histórica. Se les estaría atribuyendo todos los delitos que hizo la Mara Salvatrucha durante estos 11 años", afirmó el fiscal.

(Foto: AFP)

Centros Judiciales de El Salvador, que reúne a los juzgados, precisó en su cuenta en X que entre ellos están miembros de la "ranfla" (máxima jerarquía) de la MS-13, cabecillas por zonas y fundadores.

La MS-13 y su rival Barrio 18, son consideradas terroristas por Estados Unidos y El Salvador ya que llegaron a controlar el 80% del territorio nacional, según Bukele.

Al grupo "además se le procesa por el delito de rebelión porque buscaban mantener el control territorial para establecer un estado paralelo", lo que atenta contra "la soberanía nacional", según un comunicado de la Fiscalía General.

Esta es la "primera vez" que se realiza un juicio masivo "contra las estructuras de mando que ordenaron crímenes", añadió.

(Foto: AFP)

Juicios masivos

Bukele es popular por acabar con el terror de las pandillas, pero oenegés denuncian más de 500 muertes en prisión, torturas y miles de arrestos de inocentes bajo el estado de excepción, que permite capturas sin orden judicial.

En tres décadas, de acuerdo con Bukele, las pandillas asesinaron a unas 200 mil personas, tomando en cuenta a unos 80.000 reportados como desaparecidos.

La Fiscalía dijo tener "abundantes pruebas para pedir las penas máximas", sin precisar si se trataría de la cadena perpetua que entrará en breve en vigor para castigar a homicidas, violadores y "terroristas", según una reforma legal recientemente aprobada.

(Foto: AFP)

Según el fiscal que no se identificó, en esta audiencia comparecen de forma virtual 413 acusados y 73 están prófugos pero serán juzgados en ausencia.

Más de 250 de los imputados están recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel para pandilleros construida por el gobierno de Bukele, y el resto en otros penales de alta seguridad.

El fiscal señaló que esperan terminar "pronto" el juicio, sin precisar fechas.