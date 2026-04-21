Un hombre fallece luego de haber sido atropellado en la calzada San Juan

El hecho se reportó durante las primeras horas de este martes 21 de abril.
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Un peatón fue atropellado en la Calzada San Juan y 31 Avenida de la zona 7 en las primeras horas de este día.
Al momento que las unidades de emergencia se hicieron presentes, paramédicos localizaron el cuerpo de un hombre de 65 años que no fue identificado y quien estaba en el arriate central de la vía.
Durante las evaluaciones realizadas por los socorristas, confirmaron que no contaba con signos vitales a consecuencia de politraumatismo, siendo más severo el trauma en cráneo y en la pierna izquierda.
Al momento, el fallecido vestía chumpa y playera color verde, pantalón gris y botas tipo militar color negro.
De acuerdo con información preliminar, esta persona caminaba en la vía pública cuando fue atropellada por un vehículo desconocido que continuó su marcha. En el lugar se espera la llegada del Ministerio Público.
A solicitud de la Policía Nacional Civil se cerró el carril reversible para que las autoridades puedan realizar las diligencias de ley. Mientras agentes de la PMT regulan el tránsito en el lugar.