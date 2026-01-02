Versión Impresa
¡Abrígate bien! Así será el clima este primer fin de semana de 2026

  • Por Maria Fernanda Gallo
02 de enero de 2026, 11:03
Se tendrán posibles lluvias en el norte y Caribe de acuerdo al monitoreo climatológico. (Foto: Shutterstock)

Estos primeros días del año se registran bajas temperaturas, que continuarán este primer fin de semana del 2026.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) informó que las temperaturas descenderán especialmente durante la noche y madrugadas de estos primeros días del año.

(Imagen: INSIVUMEH)
Especialmente en zonas altas de la Meseta Central y Occidental, se pronostica la presencia de neblina en horas de la mañana y viento ligero durante el día. 

También para las regiones como el Caribe, Franja Transversal del Norte y en el departamento de Alta Verapaz se esperan vientos ligeros y mañanas con una nubosidad.

Y se estima que podrían desarrollarse lluvias dispersas en el sur occidente del país.

Sin embargo, en Motagua y los Valles de Oriente el calor se hará presente, llegando hasta los 34 °C.

Recomendaciones

Por ello,  la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) recomienda abrigarse y prepararse para cualquier emergencia.

Al viajar en carretera, recomiendan conducir con precaución ante posibles caídas de árboles, vallas publicitarias, objetos o estructuras sobre la vía ante los posibles vientos.

Además, es importante cuidar la salud, ya que el cambio de clima podría agravar problemas respiratorios, indicaron los expertos. 

