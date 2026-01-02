¡Abrígate bien! Así será el clima este primer fin de semana de 2026

Estos primeros días del año se registran bajas temperaturas, que continuarán este primer fin de semana del 2026.
El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) informó que las temperaturas descenderán especialmente durante la noche y madrugadas de estos primeros días del año.
Especialmente en zonas altas de la Meseta Central y Occidental, se pronostica la presencia de neblina en horas de la mañana y viento ligero durante el día.
También para las regiones como el Caribe, Franja Transversal del Norte y en el departamento de Alta Verapaz se esperan vientos ligeros y mañanas con una nubosidad.
Y se estima que podrían desarrollarse lluvias dispersas en el sur occidente del país.
Sin embargo, en Motagua y los Valles de Oriente el calor se hará presente, llegando hasta los 34 °C.
Recomendaciones
Por ello, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) recomienda abrigarse y prepararse para cualquier emergencia.
Al viajar en carretera, recomiendan conducir con precaución ante posibles caídas de árboles, vallas publicitarias, objetos o estructuras sobre la vía ante los posibles vientos.
Además, es importante cuidar la salud, ya que el cambio de clima podría agravar problemas respiratorios, indicaron los expertos.