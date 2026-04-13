Jefe de la AIE alerta que abril puede ser peor para el sector energético mundial

Las embarcaciones no han podido cargar este mes en el Golfo Pérsico.
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El director de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, aseguró que el mes de abril podría ser peor que marzo para el sector energético mundial.
Incluso si la guerra en Oriente Medio llegara a un rápido final, el sector energético a nivel mundial se estaría viendo más afectado que en el anterior mes, según indicó Birol.
Mientras que en marzo algunos buques pudieron entregar su flete "cargado antes del inicio de la crisis (...) nada pudo ser cargado" este mes en el Golfo Pérsico, aseguró Birol en una rueda de prensa.
Birol emitió la advertencia a la salida de un encuentro con la directora general del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, y con el presidente del Banco Mundial (BM), Ajay Banga, para coordinar su respuesta frente al impacto de la guerra en Oriente Medio sobre la economía mundial.