Precio del petróleo vuelve a superar los US$100 tras fracasar diálogo de paz

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Los precios del petróleo volvieron a dispararse este lunes en Asia y superaron nuevamente la barrera de los US$100 por barril.

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Tras el fracaso de las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán y del anuncio de una nueva medida militar estadounidense contra el comercio marítimo iraní, el precio del barril de petróleo superó los US100 de nuevo.

Según la Agencia France Press, El barril de West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, subió 8.6% y alcanzó los US$104.90 en la apertura del mercado asiático.

En tanto, el Brent del mar del Norte, referencia internacional, avanzó 7.7% hasta los US$102.50.

La reacción del mercado se produjo después de que las negociaciones celebradas en Islamabad terminaran sin acuerdo el domingo, pese a que la semana pasada ambas partes habían pactado una tregua de dos semanas para intentar encaminar una salida diplomática al conflicto en Oriente Medio.

Sin embargo, las negociaciones con Irán se rompieron, como lo dio a conocer el vicepresidente de EE.UU. JD Vance durante una conferencia de prensa el pasado 11 de abril.

.@VP in Islamabad, Pakistan: "We’ve had a number of substantive discussions with the Iranians. That’s the good news. The bad news is that we have not reached an agreement — and I think that’s bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America." pic.twitter.com/RLIQ30btO5 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 12, 2026

Tras el colapso del diálogo, el presidente Donald Trump anunció un bloqueo naval, medida que según el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) comenzará el lunes 13 de abril a las 10:00 de la mañana, hora del Este, y se aplicará al tráfico marítimo que entre y salga de los puertos iraníes.

Según la comunicación oficial, la acción abarcará buques de todas las nacionalidades con destino u origen en puertos de Irán, incluidos los ubicados en el Golfo Arábigo y el Golfo de Omán. No obstante, CENTCOM aseguró que no impedirá la navegación de embarcaciones que crucen el estrecho de Ormuz hacia puertos no iraníes.