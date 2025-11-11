No es un gasto, es una inversión: Así funcionan las defensas de su moto

-

La seguridad para los motoristas es crucial en Guatemala, especialmente en Suchitepéquez, donde la PMT ha intensificado los controles aplicando una multa de Q500 por no usar casco.

Tomarse unos minutos antes de salir en motocicleta para colocarse correctamente el casco y otros accesorios de protección, como guantes, coderas, rodilleras espinilleras y chumpa especial pueden hacer la diferencia, en caso de tener algún percance al circular.

En la cabecera departamental de Suchitepéquez muchos prefieren el uso de moto, debido a los congestionamientos que se forman en la ruta al Pacífico y algunas áreas comerciales. En esta jurisdicción, la Policía Municipal de Tránsito (PMT) puede multar con Q500 a los conductores que no usen casco, confirmó el jefe de dicha dependencia, Carlos Villagrán.

Vendedores de accesorios pueden asesorarte al adquirir los que se adecúen a tus necesidades. (Foto: Surama Rodas/Colaboradora)

Para evitar inconvenientes, es fundamental usar un casco que sea certificado, aunque por los costos, algunos personas prefieren comprar uno más económico, pero se ponen en riesgo.

Algunos conductores están conscientes de que no pueden ponerse en peligro, por lo que también adquieren lentes, guantes, chaleco, espinilleras y botas para cuando realizan viajes largos. A ellos los atiende Juan Mérida, en Tienda El Profe, donde se pueden cotizar estos productos.

El uso de guantes también es importante. (Foto: Surama Rodas/Colaboradora)

Quienes invierten en este tipo de accesorios también optan por colocar defensas en el timón para cubrir las manos, en la parte de las piernas y la parte trasera. "En algunos casos, estas defensas les han protegido las extremidades de un golpe o una fractura severa", indicó el socorrista Juan López, socorrista.

"Un casco idóneo tiene un costo mucho menor a una cirugía cerebral derivada de un incidente de tránsito, la cual se estima supera los Q500 mil", afirma el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil.

Al circular en moto siempre se está expuesto a peligros. (Foto: Surama Rodas/Colaboradora)

Según la publicación Seguridad Social Ahora (mayo-agosto 2025), del IGSS, Silvia Flores, encargada del Departamento de Estadística del Hospital General de Accidentes Ceibal, dio a conocer que allí atienden en promedio 75 emergencias relacionadas con motocicletas, a diario. A este centro asistencial son referidos pacientes afiliados de todo el país, según su cuadro clínico.

Complementos

Chaquetas para proteger el torso y los brazos. La mayoría de los modelos incluye acolchado o protecciones especiales en los codos, columna y hombros. De preferencia deben ser materiales resistentes al roce y la abrasión, con colores vivos para favorecer la visibilidad.

Algún elemento reflectivo o fluorescente en la ropa del motociclista para disminuir el riesgo de accidentes.

Protectores corporales que protejan contra lesiones causadas al caerse o al golpearse contra el suelo, como coderas y rodilleras.

Costos

Lentes: Desde Q125 hasta Q190

Casco: Entre Q200 y Q580

Guantes: Q160

Pecheras: Q100

Botas: Q2,200

Camisas: Q180

El crecimiento del parque vehicular de motocicletas es considerable en Guatemala, al punto que predominan sobre otros tipos de automotores. Este auge explica su preferencia en Suchitepéquez para evadir el tráfico y los costos, convirtiéndose en un medio de transporte esencial.

Los accidentes de moto son cada vez más frecuentes a nivel nacional, una tendencia reflejada en el Hospital General de Accidentes Ceibal del IGSS, que atiende múltiples emergencias diarias. Esto subraya la urgencia de usar equipo de protección certificado como el casco.

Suchitepéquez es un departamento con alta incidencia de percances viales donde la moto-taxi y el uso particular de motocicletas es extendido. La PMT de Mazatenango y otros municipios implementa reglamentos para regular la circulación y el control de accesorios.