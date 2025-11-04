El simple mantenimiento que puede salvarte la vida en plena lluvia

-

Aunque comúnmente se les llama plumillas, el limpiaparabrisas es un componente esencial que requiere mantenimiento periódico. Los expertos recomiendan reemplazar las cuchillas de goma, cuya vida útil varía entre seis meses y un año, para asegurar un correcto desempeño.

Mantener los limpiaparabrisas en buen estado es esencial para una conducción segura, especialmente durante condiciones climáticas adversas como lluvia, neblina o en caminos polvorientos, ya que permiten mantener el mecanismo libre de suciedad y asegurar una visibilidad adecuada.

Aunque muchas personas los llaman incorrectamente "parabrisas" o "plumillas", el limpiaparabrisas es un dispositivo fundamental en automóviles, autobuses, camiones, tranvías, locomotoras, aviones e incluso barcos.

Está compuesto por tres partes principales: la base, el brazo y la hoja. El brazo, conectado a un motor bajo el capó, se mueve de lado a lado y sostiene una cuchilla de goma flexible que limpia el vidrio.

Los parabrisas sirven para tener una buena visibilidad. (Foto: José Gómez/Colaborador)

Revisión y reemplazo

Los expertos recomiendan revisar regularmente las plumillas, ya que su vida útil suele ser de seis meses a un año. Con el tiempo, el calor, el frío y la exposición al sol provocan que el material se agriete y pierda efectividad. Si el vehículo permanece expuesto a la intemperie, es aconsejable reemplazarlas con mayor frecuencia.

En los inicios del automóvil, los limpiaparabrisas se operaban de forma manual mediante una palanca interna. Hoy en día, los sistemas eléctricos automáticos hacen el trabajo de manera eficiente, manteniendo el parabrisas limpio con solo accionar un botón.

Entre los estilos de limpiaparabrisas sobresalen los marcos y los de viga. (Foto: José Gómez/Colaborador)

Tipos y precios

Existen dos estilos de limpiaparabrisas, el estilo marco, los más tradicionales y económicos, cuentan con una estructura metálica que sostiene la hoja de goma mediante una serie de palancas.

Estilo viga, más modernos y aerodinámicos, utilizan una viga de acero que proporciona un contacto uniforme con el vidrio y mejor rendimiento ante el clima.

Los tamaños varían entre 10 y 28 pulgadas, según el modelo del vehículo. En el mercado local, los precios pueden ir desde Q50 hasta Q350, dependiendo de la marca y el tipo de material.

Revisar periódicamente los limpiaparabrisas no solo mejora la visibilidad, sino que también contribuye a la seguridad del conductor y de los pasajeros. Un mantenimiento simple puede marcar la diferencia en la carretera.

Son varias las distribuidoras de estos accesorios con distintos precios y marcas. (Foto: José Gómez/Colaborador)

Mantenimiento y revisión

Revísalos cada mes: limpia las gomas con un paño húmedo o con agua y jabón para eliminar polvo, grasa o residuos que puedan rayar el parabrisas.

Cambia las plumillas cada 6 a 12 meses, o antes si notas que dejan rayas, hacen ruido o no limpian correctamente.

Revisa el depósito del líquido limpiaparabrisas y mantenlo lleno. Usa siempre productos específicos (no agua con jabón común).

Limpia el parabrisas regularmente, tanto por dentro como por fuera, para evitar que la suciedad acelere el desgaste de las plumillas.

Elección y almacenamiento

Compra el tamaño adecuado según el modelo de tu vehículo (consulta el manual o pregunta en una tienda de repuestos).

Prefiere materiales de calidad, especialmente si vives en zonas de clima extremo (mucha lluvia o calor intenso).

Si el auto pasa mucho tiempo al sol, coloca un protector de parabrisas para evitar que el calor reseque las gomas.

La importancia de limpiaparabrisas óptimos es crítica en Guatemala, donde los accidentes de tránsito aumentan hasta un 27% durante la temporada de lluvias, según datos reportados por Soy502. La baja visibilidad es un factor clave en esta alza.