Mujer muere en accidente de tránsito en la calzada Atanasio Tzul

  • Por Reychel Méndez
15 de diciembre de 2025, 12:42
Se presume que la mujer era pasajera de un servicio de transporte en un vehículo de dos ruedas. (Foto: Bomberos Municipales)

Una mujer que viajaba como pasajera de un servicio de transportes, falleció tras una fuerte colisión  en la Calzada Atanasio Tzul. 

Una mujer de aproximadamente 20 años se conducía cómo pasajera de un servicio de transporte por medio de aplicación, cuando se registró un choque entre dos vehículos de dos ruedas.  

La mujer habría caído a la cinta asfáltica y presuntamente un autobús del transporte extraurbano la habría atropellado, lo que le causó la muerte. 

La mujer no fue identificada. (Foto: Bomberos Municipales)
La colisión se suscitó en la 1ra. calle de la zona 13 capitalina, donde Bomberos Municipales se presentaron para brindarle atención, pero se confirmó que ya no contaba con signos vitales. 

Además, le brindaron atención a uno de los pilotos involucrados en el fatal accidente ya que presentaba golpes leves y crisis nerviosa. 

Los socorristas indicaron que la causa de muerte sería politraumatismo, específicamente un trauma en el cráneo. 

Espectadores del fatal accidente indicaron que el bus se dio a la fuga. (Foto: Bomberos Municipales)
  • Últimas noticias de Guatemala

