Hombre de 70 años fallece en accidente en la ruta al Atlántico

Una de las víctimas quedó atrapada dentro de uno de los vehículos involucrados en el incidente vial.
OTRAS NOTICIAS: Captan bus que circula de forma imprudente en la Interamericana
Un accidente de tránsito se produjo en el kilómetro 33 de la ruta al Atlántico, informaron los bomberos Voluntarios.
De acuerdo con la información preliminar, dos personas se vieron afectadas debido al incidente.
Una de ellas falleció y quedó atrapada dentro de uno de los vehículos afectados.
Los socorristas realizaron la extracción del cuerpo de la víctima tras la llegada del Ministerio Público al lugar, quien no había sido identificada.
Los Bomberos Voluntarios indicaron que se trata de un hombre de unos 70 años, quien quedó atrapado en la cabina del picop que conducía.
Mientras que los otros involucrados fueron trasladados hacia un centro médico para recibir asistencia debido a que presentaban lesiones.
Esta situación complica la movilidad en el sector, por lo que las autoridades de tránsito recomiendan a los automovilistas a tomar vías alternas para evitar complicaciones.