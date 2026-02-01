Versión Impresa
Accidente vial deja poste derribado en San Cristóbal, Mixco

  • Por Maria Fernanda Gallo
01 de febrero de 2026, 07:08
El hecho se registró durante la madrugada. (Foto: PMT, Mixco)

Durante la madrugada del 1 de febrero, un vehículo impactó contra un poste ubicado en el bulevar San Cristóbal.

El conductor, que por razones desconocidas perdió el control del vehículo, se accidentó y terminó empotrándose contra el poste, el cual cayó sobre ambos carriles.

(Foto: PMT, Mixco)
La Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA) lleva a cabo trabajos para retirar el poste derivado. 

(Foto: PMT, Mixco)
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Mixco habilitó un carril reversible para que circule el tránsito.

(Foto: PMT, Mixco)
