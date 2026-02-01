Accidente vial deja poste derribado en San Cristóbal, Mixco

Durante la madrugada del 1 de febrero, un vehículo impactó contra un poste ubicado en el bulevar San Cristóbal.
El conductor, que por razones desconocidas perdió el control del vehículo, se accidentó y terminó empotrándose contra el poste, el cual cayó sobre ambos carriles.
La Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA) lleva a cabo trabajos para retirar el poste derivado.
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Mixco habilitó un carril reversible para que circule el tránsito.