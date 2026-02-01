Fallece otro agente de la PNC tras ataques terroristas

El agente había sido hospitalizado momentos luego de haber sido atacado con arma de fuego en Villa Nueva
La noche de este 31 de enero se reporta el fallecimiento del agente policial Sergio Iván García Hernández, quien fue atacado el pasado domingo 18 de enero por terroristas del Barrio 18.
Según información preliminar, la noche del ataque el agente se encontraba en la 3ra avenida Villa Lobos 2, zona 12 de Villa Nueva con el agente Luis Alexander Zetino Perez quien también falleció debido a este incidente.
García Hernández es el agente número 11 que fallece tras los ataques del domingo 18 de enero de este año.
Los agentes fueron atacados por individuos fuertemente armados a bordo de un vehículo.
Los bomberos trasladaron a García al hospital del IGSS zona 7 de Mixco, quien perdió la vida debido a la gravedad de las heridas.