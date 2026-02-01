Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Fallece otro agente de la PNC tras ataques terroristas

  • Por Reychel Méndez
31 de enero de 2026, 20:42
El agente permanecía hospitalizado tras ser víctima de un ataque armado contra la PNC el pasado 18 de enero&nbsp;(Foto: Redes Sociales)

El agente permanecía hospitalizado tras ser víctima de un ataque armado contra la PNC el pasado 18 de enero (Foto: Redes Sociales)

El agente había sido hospitalizado momentos luego de haber sido atacado con arma de fuego en Villa Nueva

OTRAS NOTICIAS: Estos son los cargos que enfrentará el "Bufón", pandillero recapturado

La noche de este 31 de enero se reporta el fallecimiento del agente policial Sergio Iván García Hernández, quien fue atacado el pasado domingo 18 de enero por terroristas del Barrio 18. 

Según información preliminar, la noche del ataque el agente se encontraba en la 3ra avenida Villa Lobos 2, zona 12 de Villa Nueva con el agente Luis Alexander Zetino Perez quien también falleció debido a este incidente.

El agente falleció tras haber estado internado en el IGSS de zona 7 de Mixco (Foto: Redes Sociales)
El agente falleció tras haber estado internado en el IGSS de zona 7 de Mixco (Foto: Redes Sociales)

García Hernández es el agente número 11 que fallece tras los ataques del domingo 18 de enero de este año.

Los agentes fueron atacados por individuos fuertemente armados a bordo de un vehículo.

Los bomberos trasladaron a García al hospital del IGSS zona 7 de Mixco, quien perdió la vida debido a la gravedad de las heridas.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar