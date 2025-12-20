Accidente genera tránsito complicado en ruta al Pacífico (video)

Una persona resultó lesionada por este hecho vial.
OTRAS NOTICIAS: Estas serán las 4 rutas más congestionadas para este fin de semana
La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (PROVIAL) informo de un choque entre dos vehículos en el km.18 de Ruta al Pacífico CA-9 Sur con dirección a Villa Nueva.
Mira:
Uno de los vehículos quedó encunetado en la vía, dejando como resultado a una persona herida.
Autoridades acudieron al lugar, donde el tránsito es lento por la obstrucción del carril derecho hacia el sur.