Accidente genera tránsito complicado en ruta al Pacífico (video)

  • Por Maria Fernanda Gallo
20 de diciembre de 2025, 08:03
Uno de los carriles con ruta al Sur se encuentra obstaculizado por este hecho. (Foto: captura de video)

Una persona resultó lesionada por este hecho vial.

La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (PROVIAL) informo de un choque entre dos vehículos en el km.18 de Ruta al Pacífico CA-9 Sur con dirección a Villa Nueva.

Uno de los vehículos quedó encunetado en la vía, dejando como resultado a una persona herida.

Autoridades acudieron al lugar, donde el tránsito es lento por la obstrucción del carril derecho hacia el sur.

