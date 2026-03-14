Accidente múltiple en la autopista Palín-Escuintla deja tres muertos y un herido

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El paso se encuentra cerrado en dirección al norte, informaron las autoridades de tránsito.

En el kilómetro 53.5 de la autopista Palin, Escuintla, se registró un múltiple choque entre transportes livianos y de carga pesada, este sábado 14 de marzo.

De acuerdo con información preliminar, un conductor que circulaba en el carril contrario perdió el control del camión en que se transportaba, haciendo que se saliera de la vía e impactará contra otros vehículos.

Mira:

Terrible



De manera preliminar reportan cuatro personas fallecidas y seis heridas tras múltiple colisión y caída de carga en kilómetro 54 de Autopista Palín-Escuintla. pic.twitter.com/zs9CF7I8tp — Vinicio Gutierrez (@viniciogutierr3) March 14, 2026

El cargamento de un tráiler que fue colisionado se esparció sobre la vía. Mientras que la estructura de los otros vehículos quedó destruida en el tramo, lo que mantiene cerrada la circulación del tránsito.

Los transportes que colisionaron obstruyen ambos carriles de la ruta que conduce hacia la ciudad, por lo que las autoridades recomiendan precaución a los conductores que circulan por el sector.

De manera preliminar se conoció que al menos tres personas murieron en el hecho de tránsito y una más resultó herida. Por el momento, las víctimas no han sido identificadas.