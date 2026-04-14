Hombre fallece al tocar cables de alta tensión en El Progreso

El hecho sucedió cuando el hombre lavaba un camión y accidentalmente tocó los cables.
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Un hombre perdió la vida este martes 14 de abril luego de sufrir un accidente con electricidad en El Progreso.
El hecho se reportó a la altura del kilómetro 91 de la ruta al Atlántico, en San Agustín Acasaguastlán cuando el ahora fallecido hizo contacto de forma accidental con cables de alta tensión mientras se encontraba lavando un camión.
Bomberos Municipales Departamentales acudieron al lugar, sin embargo la víctima ya no contaba con signos vitales por lo que se procedió a notificar a las autoridades correspondientes.