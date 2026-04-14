Asesinan a una mujer extranjera cuando volvía a su casa en San José Pinula

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La mujer fue atacada mientras se transportaba en motocicleta.

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Un hecho de violencia se registró la madrugada de este martes en San José Pinula, luego que asesinaran a una mujer cuando retornaba a su hogar.

La víctima, una mujer nicaragüense, fue interceptada por hombres armados en la 8a avenida y 7a calle de la zona 4 del mencionado municipio, cuando se transportaba en una motocicleta, tras los impactos de bala, perdió el control y colisionó contra un rotulo ubicado en el sector.

Los Bomberos Voluntarios se presentaron al lugar luego que fueran alertados a las 3 de la madrugada. A su arribo, confirmaron que se trataba de una mujer que ya había perdido la vida.

Las diligencias siguieron tras las horas del hallazgo. (Foto: Redes Sociales/Cortesía)

Algunas personas que se acercaron a la escena indicaron que solo la conocían como la "Colocha", por su nacionalidad y que trabajaba en un bar del sector.

Investigadores de la Policía Nacional Civil, indicaron que el punto donde fue asesinada no cuenta con cámaras de seguridad y que por el momento no se tienen pistas sobre el posible móvil del ataque, ya que por la hora en que ocurrió el ataque es muy difícil que pasaran personas.

En el lugar los técnicos del Ministerio Público embalaron varios indicios que ayudaran en la investigación para poder identificarla y determinar las causas del ataque.