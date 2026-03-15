Fuerte accidente en el Periférico deja cuatro personas heridas

El vehículo impactó contra un árbol.
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Durante la noche del 14 de marzo un conductor, por razones desconocidas, perdió el control de una camioneta tipo agrícola e impactó contra un árbol en el Anillo Periférico y Calzada San Juan, en la zona 7 de la Ciudad de Guatemala.
Cuatro personas a bordo del transporte resultaron heridas por el impacto, Bomberos Municipales las trasladaron a centros asistenciales por la gravedad de las lesiones.
En el lugar, quedó el vehículo obstruyendo un tramo del carril.