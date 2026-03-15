Identifican a las víctimas del mortal accidente aéreo en San Marcos

-

Tres tripulantes fallecieron dentro de la avioneta, entre ellos una mujer embarazada y un europeo, y el piloto que murió tras haber ingresado a un centro asistencial.

EN CONTEXTO: Avioneta se desploma y deja personas fallecidas en San Marcos

Han identificado a las víctimas del accidente aéreo, luego de haber sido rescatados los cuerpos del interior de la avioneta que quedó en un área montañosa del cantón Barrios, en la aldea Villa Hermosa, en Esquipulas Palo Gordo, San Marcos.

En la avioneta Cessna 182 se transportaban cuatro personas, en lo que era un vuelo privado, según informó la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

La avioneta quedó entre una zona boscosa de San Marcos. (Foto: Asonbomd)

Las víctimas

Todos los tripulantes y el piloto de la misma fallecieron, quienes fueron identificados por los Bomberos Municipales Departamentales de la siguiente manera:

Judith Edilma Mazariegos Rodas , de 26 años, con 6 meses de gestación, originaria de la cuidad capital.

, de 26 años, con 6 meses de gestación, originaria de la cuidad capital. Dr. José Carlos Fuentes Orozco , de 48 años, originario de la aldea Champollap, San Pedro Sacatepéquez, San Marcos.

, de 48 años, originario de la aldea Champollap, San Pedro Sacatepéquez, San Marcos. Harold Humdrum , de 55 años, originario de Noruega.

, de 55 años, originario de Noruega. Daniel Dario Doherr Perez, de 31 años, quien era el piloto falleció en la emergencia del Hospital Nacional de San Marcos.

Socorristas y vecinos del sector apoyaron en el rescate de los cuerpos. (Foto: Asonbomd)

TE PUEDE INTERESAR: Momento en que avioneta despega previo al mortal accidente en San Marcos (video)

De momento se desconoce el motivo del accidente. Sin embargo, las condiciones climáticas no era favorables en la zona, por lo que no se descarta que el clima halla sido un factor.