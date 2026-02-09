Extraen cuerpo de piloto tras accidente en Santa Lucía Milpas altas

El hecho ocurrió en la ruta de Antigua Guatemala hacia Santa Lucía Milpas Altas.
En horas de la noche de este domingo 8 de febrero, Bomberos Municipales Departamentales informaron sobre la extracción del cuerpo del piloto que permanecía atrapado dentro del vehículo accidentado en el kilómetro 36 de la ruta que comunica Antigua Guatemala con Santa Lucía Milpas Altas, en Sacatepéquez.
Para recuperar el cuerpo los socorristas trabajaron con equipo especializado de extricación vehicular, debido a las condiciones en que quedó el vehículo tras el percance.
Las labores se extendieron por varias horas realizando maniobras para liberar a la víctima fallecida del interior de la unidad
Sobre el accidente
Una mujer fue rescatada con vida tras quedar atrapada dentro de un vehículo luego de un accidente de tránsito registrado en el kilómetro 36 de la ruta que comunica Antigua Guatemala con Santa Lucía Milpas Altas, en Sacatepéquez.
Al lugar acudieron elementos de los Bomberos Municipales Departamentales quienes trabajaron con equipo de extracción vehicular para liberar a la víctima que permanecía dentro del automotor.
Tras ser estabilizada en el lugar, la mujer fue trasladada hacia la emergencia del Hospital Nacional de Antigua Guatemala para recibir atención médica.
En la escena del percance también fue localizada una persona fallecida, por lo que se procedió a notificar a las autoridades correspondientes para los procesos legales.
Las causas del accidente no fueron detalladas hasta el momento.