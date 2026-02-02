Accidente de tránsito deja un camión encunetado en San Pedro Ayampuc

En el lugar del accidente quedaron dispersos restos de material de construcción.
Un percance vial se registró en el kilometro 20 de la ruta a San Pedro Ayampuc donde un camión que transportaba materiales de construcción perdió el control y terminó colisionando a la orilla de la carretera.
Los hechos sucedieron en la reconocida "vuelta del Chilindrón" donde el piloto colisionó y terminó encunetándose. Tras unos minutos asistieron al lugar Bomberos Voluntarios quienes estabilizaron al ayudante del camión y posteriormente llevado hacia el centro asistencial.
De este accidente solo se reportan daños materiales.