Accidente de tránsito deja un camión encunetado en San Pedro Ayampuc

Un percance vial se registró en el kilometro 20 de la ruta a San Pedro Ayampuc donde un camión que transportaba materiales de construcción perdió el control y terminó colisionando a la orilla de la carretera.

Los hechos sucedieron en la reconocida "vuelta del Chilindrón" donde el piloto colisionó y terminó encunetándose. Tras unos minutos asistieron al lugar Bomberos Voluntarios quienes estabilizaron al ayudante del camión y posteriormente llevado hacia el centro asistencial.

De este accidente solo se reportan daños materiales.

Tras el percance, el material de construcción quedó esparcido en la cinta asfáltica y a los alrededores del vehículo. (Foto: Bomberos Voluntarios)