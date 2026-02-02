Versión Impresa
Accidente de tránsito deja un camión encunetado en San Pedro Ayampuc

  • Por Reychel Méndez
02 de febrero de 2026, 10:40
El percance sucedió en&nbsp;"vuelta del Chilindron".&nbsp; (Foto: Bomberos Voluntarios)

En el lugar del accidente quedaron dispersos restos de material de construcción. 

Un percance vial se registró en el kilometro 20 de la ruta a San Pedro Ayampuc donde un camión que transportaba materiales de construcción perdió el control y terminó colisionando a la orilla de la carretera. 

Los hechos sucedieron en la reconocida "vuelta del Chilindrón" donde el piloto colisionó y terminó encunetándose. Tras unos minutos asistieron al lugar Bomberos Voluntarios quienes estabilizaron al ayudante del camión y posteriormente llevado hacia el centro asistencial.

De este accidente solo se reportan daños materiales

Tras el percance, el material de construcción quedó esparcido en la cinta asfáltica y a los alrededores del vehículo. (Foto: Bomberos Voluntarios)
