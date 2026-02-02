Conductor pierde el control y termina encunetado en Santa Catarina Pinula

El auto se salió de la carretera y terminó en una zona boscosa.
Esta mañana de lunes 2 de febrero se registró un accidente en la calle principal de Laguna Bermeja, Santa Catarina Pinula.
Por razones aún desconocidas, el conductor de un auto tipo sedán perdió el control del volante y se salió de la carretera.
El vehículo terminó encunetado en un área boscosa.
Las autoridades ya están en el lugar para atender al conductor, asimismo piden manejar con precaución por el sector.