Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Conductor pierde el control y termina encunetado en Santa Catarina Pinula

  • Por Jessica González
02 de febrero de 2026, 09:21
El auto terminó entre los arbustos. (Foto: Santa Catarina Pinula)

El auto terminó entre los arbustos. (Foto: Santa Catarina Pinula)

El auto se salió de la carretera y terminó en una zona boscosa.

OTRAS NOTICIAS: ¡Atención! La alerta del IGSS para los adultos mayores

Esta mañana de lunes 2 de febrero se registró un accidente en la calle principal de Laguna Bermeja, Santa Catarina Pinula.

Por razones aún desconocidas, el conductor de un auto tipo sedán perdió el control del volante y se salió de la carretera.

El vehículo terminó encunetado en un área boscosa.

Las autoridades ya están en el lugar para atender al conductor, asimismo piden manejar con precaución por el sector. 

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar