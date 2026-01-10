Accidente de tránsito deja camión volcado y carro destruido (videos)

Tras el incidente, las autoridades reportaron personas afectadas con crisis nerviosas y daños materiales.
La tarde de este sábado 10 de enero se registró un accidente de tránsito entre un camión de volteo y una camioneta blanca. Tras el impacto, el camión quedó volcado en el bulevar El Frutal, zona 5 de Villa Nueva, con dirección al puente La Prosperidad.
La colisión causó daños considerables en la parte frontal del vehículo color blanco y provocó la interrupción temporal del paso vehicular en el sector.
Además, la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de San Miguel Petapa informó que no se reportan personas fallecidas, únicamente personas con crisis nerviosa y daños materiales.
Hasta el momento, se desconocen las causas del incidente. En tanto, la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva indicó que se realizaron las labores para retirar los vehículos involucrados.