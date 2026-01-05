Accidente de tránsito deja una persona fallecida en la zona 9

Un hombre murió tras ser atropellado por un vehículo que se dio a la fuga.
Un accidente de tránsito se registró la tarde de este lunes 5 de enero en la 2a. calle y 3a. avenida, en la zona 9 de la ciudad de Guatemala.
En el percance vial una persona fue atropellada por un vehículo, por lo que fueron alertados los Bomberos Municipales.
Sin embargo, al llegar al lugar, los socorristas evaluaron a la víctima y constataron que ya no contaba con signos vitales.
De momento no se ha identificado a la persona fallecida, quien es un hombre de aproximadamente 35 años, según señalaron los bomberos.
Los socorristas dieron aviso a las autoridades correspondientes, quienes han acordonado el área para que se realicen las diligencias de ley.