Conductor pierde el control de su auto y cae a una grieta (video)

  • Por Maria Fernanda Gallo
08 de febrero de 2026, 10:10
El vehículo quedó atorado en la profundidad de esta&nbsp;hondonada. (Foto:&nbsp;Radio TGW)

Dos personas quedaron atrapadas dentro el auto tras el fuerte impacto.

En el km. 281 de la ruta CA-13, en jurisdicción de Livingston, Izabal, un piloto a bordo de una camioneta tipo agrícola perdió la conducción del vehículo, por razones aún bajo investigación.

El auto se salió del carril cayendo a la profundidad de una grieta de construcción que se encontraba sobre la ruta; esto causó que el piloto y su copiloto quedaran atrapados dentro del vehículo.

(Foto: Provial)
Autoridades acudieron a brindar asistencia donde se reportó una persona herida.

El carril al sur quedó parcialmente obstruido durante la emergencia.

