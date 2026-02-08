Conductor pierde el control de su auto y cae a una grieta (video)

Dos personas quedaron atrapadas dentro el auto tras el fuerte impacto.
OTRAS NOTICIAS: ¡Iba ebrio! Conducía a toda velocidad e impactó contra otro auto en zona 7
En el km. 281 de la ruta CA-13, en jurisdicción de Livingston, Izabal, un piloto a bordo de una camioneta tipo agrícola perdió la conducción del vehículo, por razones aún bajo investigación.
El auto se salió del carril cayendo a la profundidad de una grieta de construcción que se encontraba sobre la ruta; esto causó que el piloto y su copiloto quedaran atrapados dentro del vehículo.
Autoridades acudieron a brindar asistencia donde se reportó una persona herida.
Mira:
El carril al sur quedó parcialmente obstruido durante la emergencia.