Accidente de tránsito revela robo de camión en el Anillo Periférico

El camión fue reportado como robado en la madrugada y horas después localizado por un hecho de tránsito.

La madrugada de este miércoles 27 de agosto se reportó el robo de un camión en el Anillo Periférico.

El propietario interpuso la denuncia en una estación policial tras el hecho.

Horas después, la Policía Municipal de Tránsito (PMT) informó sobre un accidente entre un vehículo liviano y un camión, ocurrido en el Periférico, bajo el puente de Villa Linda, zona 7, en dirección al centro de la ciudad.

Fue detectado por una colisión en Periférico zona 7. PNC a cargo.#PMTGuatemalaEnTodo #TraficoGT #TransitoGT pic.twitter.com/MWi8xna7Lx — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) August 27, 2025

Amílcar Montejo, director de comunicación de Emetra, explicó que al solicitar la solvencia del camión involucrado, este aparecía con reporte de robo.

De inmediato, el caso quedó a cargo de la Policía Nacional Civil (PNC).

La PNC confirmó a Soy502 que el camión había sido robado durante la madrugada y fue localizado horas después a raíz del incidente vial.

Posteriormente, el vehículo de carga fue trasladado a un predio en ruta al Atlántico.

Mientras tanto, las autoridades darán seguimiento al caso y al conductor de camión robado.