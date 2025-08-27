Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Accidente de tránsito revela robo de camión en el Anillo Periférico

  • Por Susana Manai
27 de agosto de 2025, 15:56
Tras el accidente vial,&nbsp;las autoridades de la PNC darán seguimiento al caso y al conductor de camión robado. (Foto: Archivo/Soy502)

Tras el accidente vial, las autoridades de la PNC darán seguimiento al caso y al conductor de camión robado. (Foto: Archivo/Soy502)

El camión fue reportado como robado en la madrugada y horas después localizado por un hecho de tránsito.

TE PUEDE INTERESAR: Ligan a proceso a hombre acusado de muerte de abogada Nancy García 

La madrugada de este miércoles 27 de agosto se reportó el robo de un camión en el Anillo Periférico.

El propietario interpuso la denuncia en una estación policial tras el hecho.

Horas después,  la Policía Municipal de Tránsito (PMT) informó sobre un accidente entre un vehículo liviano y un camión, ocurrido en el Periférico, bajo el puente de Villa Linda, zona 7, en dirección al centro de la ciudad. 

Amílcar Montejo, director de comunicación de Emetra, explicó que al solicitar la solvencia del camión involucrado, este aparecía con reporte de robo.

De inmediato, el caso quedó a cargo de la Policía Nacional Civil (PNC).

La PNC confirmó a Soy502 que el camión había sido robado durante la madrugada y fue localizado horas después a raíz del incidente vial.

Posteriormente, el vehículo de carga fue trasladado a un predio en ruta al Atlántico. 

El camión fue reportado como robado en la madrugada y horas después localizado por un hecho de tránsito. (Foto: PNC)
El camión fue reportado como robado en la madrugada y horas después localizado por un hecho de tránsito. (Foto: PNC)

Mientras tanto, las autoridades darán seguimiento al caso y al conductor de camión robado.

OTRAS NOTICIAS: Perro evita explosión en casa de periodista en Perú (video) 

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar