Perro evita explosión en casa de periodista en Perú (video)

La mascota se acercó al artefacto explosivo y logró evitar la explosión.

La Asociación Nacional de Periodistas en Perú (ANP) informó sobre un ataque con explosivos dirigido a la vivienda de Carlos Mesías Zárate, director periodístico del portal Central de Noticias, en la ciudad de Huaral, ubicada al norte de Perú.

El periodista Carlos Mesías, director periodístico del portal informativo Central de Noticias, fue blanco de un atentado con dinamita en su domicilio tras realizar denuncias respecto a una presunta red de tráfico de terrenos en Huaral



Según declaraciones del propio periodista, el incidente podría estar vinculado a sus investigaciones sobre una presunta red de tráfico de terrenos en la región.

La ANP detalló que el hecho ocurrió durante la madrugada del domingo 24 de agosto y fue captado por una cámara de seguridad, que registró a un desconocido colocando un cartucho de dinamita encendido en la puerta de la residencia.

Mascota evita explosión

La acción fue detectada por el perro de la familia, quien se percató de un sujeto desconocido que se acercaba a la vivienda y tiró el artefacto explosivo en el patio delantero de la casa.

La mascota subía y bajaba las gradas intentando alertar a los propietarios de la vivienda.

Las imágenes muestran como la perrita Manchis se acercó al explosivo y logró apagar el cartucho de dinamita, evitando que la bomba detonara.

Mesías Zárate solicitó medidas de protección y además, presentó la denuncia correspondiente ante la policía local y el caso quedó bajo la investigación en la Unidad de Criminalística de Huaral.

Diversas organizaciones y ciudadanos condenaron el atentado y solicitaron a las autoridades que se realice una investigación inmediata para esclarecer las circunstancias del suceso.

