¡Impactante! Múltiple accidente en Sacatepéquez queda grabado (video)

El hecho quedó grabado en las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Ciudad Vieja.
Un conductor de un vehículo particular perdió el control y se salió de la curva en la ruta del Caserío Bosarreyes, en el municipio de Ciudad Vieja.
Esto causó que impactará contra otro conductor que se conducía en el carril contrario, expulsandolo de la carretera.
Tras el choque, el vehículo cayó al otro lado de la vía, derrivando en su paso una señal de tránsito.