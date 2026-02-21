Conductor perdió el control y colisionó contra un poste en zona 5

El vehículo quedó varado sobre el arriate de la ruta.
Durante la noche del viernes 20 de febrero, un condcutor perdió el control del vehículo donde se transportaba sobre la 27a. calle 42a. avenida de la zona 5 en la Ciudad de Guatemala.
Esto causó que impactara contra un poste, que tras la fuerza del choque, se derrumbó sobre la vía obstruyendo ambos carriles que conducen hacia Cayalá.
Autoridades se hicieron presentes para atender la emergencia y brindar asistencia al conductor, cuyo vehículo quedó varado sobre el arriate de la vía.