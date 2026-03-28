Conductores resultan heridos tras accidente en carretera a El Salvador

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La circulación en el área es complicada tras el percance vial.

Este 28 de marzo, un accidente vehicular se suscitó en el kilómetro 47 de la carretera que conduce a El Salvador, en jurisdicción de Barberena, Santa Rosa.

De acuerdo con información preliminar, el conductor de un tráiler perdió el control cuando se conducía en el carril que conduce hacia la ciudad de Guatemala y terminó fuera de la ruta.

Esto causó que chocara contra una camioneta que se conducía en el carril contrario.

Tras el fuerte impacto, el tráiler volcó, causando que la cabina del transporte pesado quedará destruida, también las llantas traseras se desprendieron de la plataforma.

Así está el lugar:

Accidente se registra en el kilómetro 45 de la Ruta a El Salvador CA-1 Oriente, jurisdicción de Barberena, Santa Rosa. pic.twitter.com/Yvhv9klKC1 — Vinicio Gutierrez (@viniciogutierr3) March 28, 2026

Además, la parte frontal de la camioneta quedó totalmente destruida. Mientras que el tránsito se ha vuelto complicado hacia el oriente.

De acuerdo con los Bomberos Voluntarios, varias personas víctimas de este hecho fueron evaluadas en el lugar.