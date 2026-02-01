Accidente vial deja a varios federados de ciclismo heridos

Dos ciclistas resultaron gravemente heridos y tuvieron que ser trasladados.
OTRAS NOTICIAS: Tránsito complicado en Santa Lucía Milpas Altas
Durante la tarde de este 01 de febrero incidente vial se reportó en el ingreso al Libramiento de Chimaltenango.
La Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala expresó en redes sociales su preocupación por los atletas y personas que se transportan en las carreteras del país.
El hecho ocurrió cuando el microbús que transportaba a ciclistas de la Asociación de Ciclismo de Chimaltenango fue impactado por un vehículo que, tras provocar el accidente, se dio a la fuga.
El impacto ocasionó que el microbús volcara, dejando como saldo a varios ciclistas afectados. De manera preliminar, se reporta que dos ciclistas se encuentran con heridas de gravedad y permanecen hospitalizados, mientras que otros presentan golpes y ya se encuentran acompañados por sus familias.
La Asociación de Ciclismo hace un llamado a la conciencia a los conductores y su prudencia vial.