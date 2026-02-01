Tránsito complicado en Santa Lucía Milpas Altas

EmergenciaCBMD | MOTORISTA FALLECIDO



Kilómetro 30 de la RN-10, Ruta que comunica San Lucas Sacatepéquez hacia la Antigua Guatemala, se reporta un motorista atropellado por un vehículo que continúa su marcha.



Elementos de @ASONBOMDGT a bordo de las unidades AD-105 y… pic.twitter.com/Boen4PZiOG