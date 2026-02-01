Tránsito complicado en Santa Lucía Milpas Altas

El percance vial obstruye carril derecho en dirección al Norte.
Durante este domingo 01 de febrero se reportaron percances viales en la ruta que conduce al departamento de Sacatepéquez.
Una múltiple colisión sobre el kilómetro 35 de ruta RN-10 en jurisdicción de Santa Lucía Milpas Altas, Sacatepéquez he hecho que el paso vehicular sea lento. Este percance se reportó en la salida del parque Florencia con rumbo a la ciudad.
Solo se reportan daños materiales y se presentaron elementos de la PMT y Provial para poder agilizar el tránsito en el área.
También se reportó el fallecimiento de un motociclista en el kilómetro 30 de la RN-10, Ruta que comunica San Lucas Sacatepéquez hacia la Antigua Guatemala.
El hecho sucedió cuando un vehículo atropelló al conductor y continuó su marcha. Al lugar asistieron bomberos Municipales Departamentales, pero la víctima ya no contaba con signos vitales por lo que proceden a notificar a las autoridades correspondientes.
Autoridades de tránsito recomiendan salir con anticipación y seguir las indicaciones de los agentes.