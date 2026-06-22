¡Cuidado! Accidentes y lluvias afectan el tránsito en ruta al Pacífico (video)

-

Múltiples percances viales se han reportado durante esta tarde lluviosa.

OTRAS NOTICIAS: Ministerio de Gobernación se pronuncia ante incendio de vehículos en Escuintla

Una serie de percances viales y lluvias se han registrado la tarde de este lunes 22 de junio en la ruta al Pacífico.

En la subida de Villalobos con dirección hacia la capital, varios vehículos de transporte pesado reportaron fallas mecánicas o problemas para continuar con su marcha por el asfalto mojado, según indicó Henry Quevedo, portavoz de la PMT de Villa Nueva.

Un picop terminó encunetado en el kilómetro 21.5, en jurisdicción de ese mismo municipio y 500 metros más adelante una camioneta también sufrió un percance vial similar.

¡PRECAUCIÓN! Vehículo encunetado en el km 21.5 CA-9 al norte.#TransitoVN pic.twitter.com/eqmmxpwdCA — TRANSITO VILLA NUEVA (@PMT_VILLANUEVA) June 22, 2026

Una camioneta también terminó encunetada en el kilómetro 22 de la ruta al Pacífico. (Foto: Redes sociales)

Mientras que en el kilómetro 15, en la entrada a San José Villa Nueva, un automóvil y un tráiler colisionaron, dejando daños materiales.

Además, una cisterna y un camión colisionaron por causas que se desconocen en el kilómetro 26.8, en Amatitlán, en donde se reportaron daños materiales y se coordinó con grúas para retirar los vehículos de transporte pesado.

Estos incidentes junto a las lluvias han ocasionado tránsito lento en la ruta al Pacífico durante este lunes, por lo que se recomienda conducir con la debida precaución.