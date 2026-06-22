Ministerio de Gobernación se pronuncia ante incendio de vehículos en Escuintla

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La Policía Nacional Civil mantiene presencia en el área, para prevenir nuevos hechos de violencia.

El Ministerio de Gobernación aclaró por medio de un comunicado lo que sucedió en la aldea El Naranjo, Sipacate, Escuintla, luego que relacionaran a las fuerzas de seguridad con un incendio de vehículos en esta área.

Inicialmente, se creía que se trataba de un allanamiento que habría terminado con agentes e investigadores del Ministerio Público retenidos, sin embargo, el vocero de la PNC indicó que se trataba de información falsa.

De ese modo, el Ministerio de Gobernación indicó que lo que existía era un requerimiento de apoyo de seguridad perimetral solicitado a la Policía Nacional Civil en el marco de una diligencia ordenada por autoridad competente.

Durante el desarrollo de los hechos, se produjo una situación de tensión vinculada a un conflicto de tierras entre personas del lugar, en la cual se reportaron daños a vehículos, detonaciones de arma de fuego y una persona lesionada, quien fue trasladada a un centro asistencial y se encuentra estable.

La Policía Nacional Civil mantiene presencia preventiva en el área, con el objetivo de resguardar la vida e integridad de las personas, prevenir nuevos hechos de violencia y garantizar el orden público.

También informa que no existen personas retenidas en la Subestación Policial de la aldea El Paredón ni en poder de vecinos, de acuerdo con la información verificada hasta este momento.

El Ministerio de Gobernación reitera el llamado a la calma y recuerda que cualquier conflicto relacionado con tierras debe resolverse por las vías legales correspondientes, sin recurrir a hechos de violencia.

Además, se mantiene en coordinación con el Ministerio Público para las diligencias de investigación que correspondan.