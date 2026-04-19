Domingo lluvioso deja varios accidentes de tránsito (video)

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Las lluvias de este domingo han provocado múltiples accidentes de tránsito en el país.

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Un vehículo volcó en la ruta Interamericana, sobre el carril que conduce de Sumpango, Sacatepéquez, hacia la Ciudad de Guatemala, durante horas de la madrugada del este domingo 19 de abril.

El conductor del vehículo perdió el control del volante causando que impactará sobre la ruta. Una grúa retira al transporte del lugar.

Mira:

Otro hecho vial

Un camión quedó empotrado sobre el arriate central en la 11a. calle de Bosques de San Nicolás, en la zona 4 de Mixco.

El piloto perdió el control, el transporte se salió de la ruta y colisionó. En este hecho se reportan únicamente daños materiales.

Camión derrapado sobre la 11 calle Bosques de San Nicolás Zona 4, se reportan solo daños materiales, agentes PMT apoyan en el lugar. #TránsitoMixco pic.twitter.com/Y98bN18OMo — Tránsito Mixco (@Transito_mixco) April 19, 2026

Más derrapes

En la Calzada San Juan, sobre la 2a. avenida de la zona 7 de la Ciudad de Guatemala, el conductor de un picop perdió el control del vehículo, se salió de la vía y chocó contra una estructura vial.

(Foto: Bomberos Voluntarios)

Sin embargo, únicamente se registraron daños materiales.

Bomberos Voluntarios asisten a conductor que sufrió accidente en Calzada San Juan pic.twitter.com/hDirVSKSvR — Mafer Gallo (@Mafer_Gallo) April 19, 2026

Otro hecho vial se suscitó en el km.110 de la ruta hacia Suchitepéquez, específicamente en la jurisdicción de Patulul.

Un vehículo de dos ruedas derrapó sobre la ruta causando que cayera y sufriera un severo daño.

El conductor de la motocicleta perdió la vida en el lugar tras el fuerte impacto.

Se espera la presencia del Ministerio Público (MP) para realizar las diligencias correspondientes. Mientras tanto, el carril izquierdo hacia oriente esta obstruido.

Provial atiende hecho de tránsito en el km 110 de la ruta CA-2 Occidente, jurisdicción de Patulul, Suchitepéquez. Derrape de motocicleta deja una persona fallecida. Obstruye el carril izquierdo hacia oriente.

¡Precaución!@GuatemalaGob@CIV_Guatemala@mingobguate@surianobuezo pic.twitter.com/VBl9Qq9ySz — PROVIAL-CIV (@ProvialOficial) April 19, 2026

Autoridades de tránsito solicitan a los conductores circular con precaución.