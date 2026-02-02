Accionan ante la CC para que ciencias afines participen en elección del CANG

-

La Corte de Constitucionalidad recibió dos acciones para frenar los amparos que pretenden excluir a profesionales de ciencias afines de la próxima elección en el CANG.

Dos acciones llegaron a la Corte de Constitucionalidad (CC) la tarde de este domingo para que se permita la participación de profesionales de carreras afines en la próxima elección del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), prevista para este 4 de febrero.

Las acciones fueron promovidas por el diputado José Chic y el candidato a magistrado Ovidio Orellana. Según el congresista, busca defender los derechos de todos los colegiados activos.

Además, expuso que en procesos electorales anteriores, los profesionales en mención han participado en ese tipo de procesos.

En el caso de Orellana, expuso que se presentó en calidad de ciudadano y candidato a magistrado de la CC por el CANG.

Pronunciamiento sobre las ciencias afines al CANG. — Ovidio Orellana (@orellana_ovidio) January 31, 2026

Los abogados Ricardo Sagastume y Diego Sagastume Vidaurre plantearon el amparo para anular la convocatoria a elecciones del CANG.

Según Sagastume Vidaurre, se hizo extensiva la convocatoria de manera arbitraria, para permitir que colegiados de profesiones afines que no cumplen con el requisito constitucional que se exige para los cargos de magistrado titular y suplente, participen de dicho evento electoral.