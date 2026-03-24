Postuladora acepta defensa a las objeciones planteadas en contra de Consuelo Porras

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La postuladora de Fiscal General resolvió aceptar para su valoración y análisis las pruebas presentadas por Consuelo Porras, actual jefe del MP.

Tras conocer la defensa de las cinco objeciones en contra de la actual Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP), la Comisión de Postulación decidió aceptar para su valoración y análisis las pruebas de descargo presentadas.

A diferencia de anteriores procesos, la Postuladora, únicamente se limitó a leer y aceptar el memorial y las pruebas presentadas para su aceptación o no.

El decano de la Universidad del Istmo, Pablo Maldonado dijo que, según el artículo 20 de la Ley de Comisiones de Postulación los comisionados, únicamente se limitaron a conocer la defensa de los aspirantes objetados.

Defensa

Con esto, el pleno de la Comisión decidió aceptar para su valoración y análisis las pruebas de descargo presentadas a las cinco objeciones presentadas por la actual Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP), María Consuelo Porras Argueta.

La postuladora analizará los argumentos presentados por algunos postulantes que presentaron descargos. (Foto: Archivo/Soy502)

A excepción de la objeción presentada por la diputada Andrea Reyes, electa por el suspendido partido Semilla, relacionada con el plagio de la tesis doctoral, en los restantes cuatro señalamientos los 15 comisionados votaron a favor de Porras Argueta.

El único comisionado que abstuvo de no votar por el impedimento por plagio de la tesis doctoral fue el decano de la Universidad Mariano Gálvez (UMG).

Los otros aspirantes

Además, contrario a Porras Argueta, los comisionados no aceptaron la defensa presentada a una de las tres objeciones presentadas contra el aspirante Henry Alejandro Elías Wilson.

Igual situación sucedió con la defensa presentada por los postulantes Marco Antonio Cortés Sis, José Manuel Quinto Martínez, Walter Brenner Vásquez Gómez y Carlos Humberto Rivera Carrillo.

Entrevistas

Las entrevistas se realizarán en cuatro grupos. El primer día, 13 postulantes y los siguientes de 12. Esta fase se iniciará a partir del lunes 6 y se extenderá al jueves 9 de abril.

Cada postulante tendrá 3 minutos para responder cada uno de los cuestionamientos formulados y 5 para exponer su plan de trabajo.