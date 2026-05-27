Cadena perpetua a guatemalteco en EEUU por matar a su bebé de 2 meses

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El guatemalteco asesinó violentamente a su hija luego de que ella no dejaba de llorar.

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Un migrante guatemalteco recibió una sentencia de entre 21 años en prisión y cadena perpetua en Nueva York, Estados Unidos, tras declararse culpable de asesinato en segundo grado, en relación con la muerte de su hija de dos meses.

Se trata de Marlon Rabanales Pretzantzin, de 21 años, quien el 7 de marzo de 2025 estaba en compañía de la pequeña Liseyda Rabanales Barrios y de otro bebé de 14 meses, cuando agredió a la víctima porque ella no dejaba de llorar.

La fiscalía señaló que el acusado abofeteó a la niña, la golpeó repetidamente en el abdomen, la sacudió violentamente, la dejó caer sobre una cama y presionó su cuerpo con todo su peso. Cuando dejó de responder, el connacional pidió ayuda a vecinos, quienes llamaron al 911.

Liseyda Rabanales murió a los 2 meses de edad debido a la gravedad de los golpes. (Foto: St.John’s Episcopal Hospital)

La bebé fue trasladada a un hospital, donde falleció debido a la gravedad de las heridas. La autopsia reveló contusiones en la cabeza, múltiples fracturas de costillas, una hemorragia severa en el cuello y dislocación de las vértebras C5 y C6.

Las autoridades arrestaron a Rabanales el 12 de marzo de 2025, pero no fue hasta el pasado 31 de dicho mes que admitió su responsabilidad en el deceso ante el juez Robert Schwartz.

La sentencia del guatemalteco implica que deberá cumplir al menos 21 años tras las rejas antes de optar a libertad condicional. Sin embargo, eso no garantiza que salga en libertad, ya que las autoridades podrían mantenerlo encarcelado de por vida.

Marlon Rabanales Pretzantzin admitió haber golpeado a su hija en repetidas ocasiones. (Foto: Newstoday)

*Con información de Fiscalía del Condado de Nassau