Acercamiento de frente frío influirá en el clima este jueves 27 de noviembre

-

El Insivumeh ha emitido el pronóstico del clima para este jueves 27 de noviembre, indicando la influencia indirecta de un frente frío sobre el país.

El acercamiento de un frente frío tendría influencia indirecta sobre el país este jueves 27 de noviembre, así lo ha indicado el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala (Insivumeh).

Nublados y posibles lloviznas se prevén en las primeras horas de la mañana en sectores del caribe, franja transversal del norte y Petén.

Mientras, en el sur del territorio nacional se espera un cielo despejado en las regiones del sur, y nubosidad dispersa en el resto del país.

Para las horas de la tarde y noche, habrá nublados parciales en caribe, franja transversal del norte y Petén.

El acercamiento del frente frío por el norte del país descendería las temperaturas en la noche. (Foto: Insivumeh)

En las regiones céntricas seguirá la nubosidad dispersa. En el sur se continuará con el cielo despejado, agregaron los expertos.

Temperaturas

Debido al acercamiento del frente frío, el viento será moderado en la ciudad capital y el descenso de temperaturas será en la noche y madrugada, en occidente y zonas elevadas del altiplano central.

En algunos sectores de la ciudad capital se podrían tener las temperaturas mínimas en 14ºC y en el occidente se presentarán las más bajas con hasta 9ºC.