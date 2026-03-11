¡Qué belleza! Jaguar es captado tomando agua en un bebedero de la selva (video)

-

El momento fue grabado por medio de una "cámara trampa" ubicada en la selva maya.

OTRAS NOTICIAS: Se extienden inscripciones para los cursos libres de la USAC

El conservacionista Francisco Asturias publicó en sus redes sociales un video que muestra a un jaguar tomando agua de uno de los bebederos colocados en la selva petenera.

Las imágenes muestran al tierno felino observando todo su alrededor y bebiendo el agua.

"Jaguar tomando agua en uno de nuestros bebederos", dice el texto que acompaña el video.

Míralo aquí:

¿Qué son las cámaras trampa?

Sistemas como el utilizado en la Reserva de Biosfera Maya consisten en cámaras automatizadas, ya sean sujetas en troncos de árboles o en varillas, a una altura determinada.

Estas se pueden ubicar en veredas, entradas de madrigueras y echaderos, dependiendo de los objetivos del estudio. De esta cuenta, hay varios aparatos de ese tipo en puntos donde se resguarda la biodiversidad del país.

Expertos indican que este mecanismo permite conocer la riqueza de especies, sobre todo de mamíferos de talla mediana y grande. También contribuye a detectar animales sigilosos o de hábitos nocturnos, que, mediante otros métodos de muestreo, no había sido posible establecer si se encontraban en el área de estudio.