Achuapa sorprende a Mixco y se cita con Municipal en semifinales

Achuapa resistió los constantes ataques de Mixco, logró empatar sin goles en el Santo Domingo y se clasificó a las semifinales del Apertura 2025 gracias al triunfo de 3-2 en el partido de ida.

MÁS FÚTBOL: ¡A pesar de la clasificación! Mario Acevedo: "Siempre tenemos puntos que mejorar"

Enfrentará a Municipal en la serie por la gran final, en su primera semifinal en la historia.

De hacer todo bien en la clasificación a fallar en la primera llave. Mixco se instaló en los cuartos de final como sublíder (peleó el liderato en la última fecha), con el portero menos vencido y el goleador del torneo.

Parecía una serie accesible ante el séptimo clasificado para el técnico Fabricio Benítez, pero el "Chapa" no encontró la llave para abrir la portería jutiapaneca en territorio chicharronero.

Todo mal para los locales, que no pasaron de levantar centros y más centros para intentar llegar al gol de la clasificación. Martínez no pudo puntear un balón en soledad, en los primeros minutos y ahí se esfumó la clasificación.

Después, al minuto 32, Agustín Maziero sacó de la línea un cabezazo de Fernando Arce y el monólogo en el ataque mixqueño solo tocaba área constantemente, sin mayor peligro.

Al contrario, al 58 Facundo González le cometió falta dentro del área a Vitor Alves y Achuapa pudo ponerse en ventaja, pero Maziero falló el penal, lanzando su disparo a un costado de la portería.

Todavía, Martínez iba a tener una chance, pero su cabezazo fue frontal al cuerpo de Cabezas, al 82, y Mixco tendrá que ver el desenlace del Apertura desde casa.