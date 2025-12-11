¡A pesar de la clasificación! Mario Acevedo: "Siempre tenemos puntos que mejorar"

A pesar de la clasificación de Municipal a las semifinales del torneo Apertura 2025, después de eliminar a Mictlán 2-0 y (3-0 en el global), el técnico Mario Acevedo reconoció que "siempre tienen puntos que mejorar".
"Todas las semanas hemos venido trabajando para llegar lo mejor posible a estas instancias. Hoy enfrentamos a un equipo fuerte, haremos la correcciones en estos siguientes días", añadió.
Acevedo remarcó sentirse "satisfecho" por el rendimiento grupal y además hizo hincapié en la profundidad de plantel con el que cuenta y comentó que les había dicho a sus jugadores que todos tendrían oportunidad.
"Le dije a los jugadores desde un inicio que todos iban a ser tomados en cuenta y eso nos ha hecho exigirnos más internamente. Todos saben que tendremos la oportunidad de participar. Nadie se relaje".
Reveló que Kénderson Navarro se unirá este jueves a los entrenamientos, aunque de forma progresiva, al tiempo que elogió a Braulio Linares por estar haciendo bien las cosas.
Por último, destacó que Cristian Hernández y Eddie Hernández, criticados fuertemente por su rendimiento, han renacido en estas instancias finales. "Iban a aparecer en lo momento más importante, lo hablamos en todo el campeonato. Nos agrada encontrarlos en ese nivel".