Gobierno activa plan de ciberseguridad tras ataques a Digecam y Laboratorio Nacional

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Luego de los ataques digitales a dos instituciones públicas el Gobierno busca fortalecer la ciberseguridad mediante la implementación de una estrategia.

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El Organismo Ejecutivo informó que contempla una serie de acciones para fortalecer la protección de las instituciones públicas frente a ataques cibernéticos.

Dichas acciones se darán en el marco del Plan de Transformación Digital que incluye la implementación del Sistema Nacional de Ciberseguridad, confirmó la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia.

Estas medidas se impulsan en un contexto reciente marcado por incidentes de seguridad informática, entre ellos el ataque a la Dirección General de Control de Armas y Municiones (Digecam), en el que se vio comprometida información institucional, así como el intento de ciberataque al Laboratorio Nacional de Salud.

El Ministerio de la Defensa, junto a la cooperación internacional, buscarán blindar la seguridad informática estatal. (Foto: Archivo / Soy502)

Según la Secretaría como parte de la estrategia, el presidente Bernardo Arévalo instruyó al Ministerio de la Defensa Nacional la elaboración de un catálogo de infraestructuras críticas.

Este servirá como base para la identificación de dichas infraestructuras y posterior resguardo ante posibles amenazas digitales.

De forma paralela, el Ejecutivo promueve modificaciones a la iniciativa de ley 6347, orientada a la aprobación de la Ley de Ciberseguridad, con el objetivo de dotar al país de un marco normativo sólido que permita enfrentar este tipo de riesgos de manera integral.

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La Secretaría precisó que las acciones se desarrollan de manera progresiva y cuentan con el respaldo de cooperación internacional especializada.

Asimismo, indicó que cada institución deberá incorporar los recursos necesarios dentro de sus propios presupuestos para fortalecer sus capacidades en esta materia, con miras a una ampliación estratégica prevista para el ejercicio fiscal 2027.

Por último, el Gobierno subrayó que estas medidas buscan reforzar la seguridad digital del Estado ante un entorno cada vez más expuesto a amenazas cibernéticas que pueden comprometer la operatividad institucional y la protección de la información pública.