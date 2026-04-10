Ministerio de la Defensa confirma vulneración de datos en Digecam

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Autoridades anuncias reposición gratuita de licencias para los usuarios afectados.

OTRAS NOTAS: Ejército se pronuncia por supuesto hackeo a la Digecam

El Ejército de Guatemala confirmó la vulneración de información de usuarios del portal web de la Dirección General de Control de Armas y Municiones (Digecam), tras la detección de un incidente de ciberseguridad que comprometió datos alojados en sus sistemas.

De acuerdo con la vocera del Ejército, Pamela Figueroa, los equipos técnicos especializados concluyeron un informe preliminar de respuesta a incidentes, en el que se determinó que el evento fue provocado por una instrucción externa.

Según la información oficial el ataque implicó la alteración automatizada de credenciales y el compromiso de mecanismos de autenticación en servicios de almacenamiento.

La portavoz detalló que mediante tareas de monitoreo, se identificó que existía información que había sido vulnerada, lo que derivó en la activación de protocolos de contención y evaluación para determinar el alcance y las causas del incidente.

El Ejército de Guatemala confirmó la vulneración de información de usuarios del portal web de la Dirección General de Control de Armas y Municiones (Digecam). pic.twitter.com/oIQnXWzhXb — Carlos Manoel Alvarez (@carlosmalvarezm) April 10, 2026

Entre las entidades afectadas figuran el Ministerio de Gobernación, armerías y usuarios particulares registrados en la plataforma.

Como parte de las medidas inmediatas, el Ejército indicó que se realizó el cambio de credenciales del servidor web, así como de los sistemas de almacenamiento de archivos y bases de datos.

Figueroa señaló que también se incorporaron mecanismos adicionales de seguridad, como módulos de protección contra ataques de denegación de servicio distribuido y el restablecimiento obligatorio de contraseñas para los usuarios.

En el ámbito legal, se informó que este 10 de abril fue presentada una denuncia ante el Ministerio Público para que se inicien las investigaciones correspondientes y se deduzcan posibles responsabilidades por el incidente.

Adicionalmente, el informe técnico derivó en la implementación de nuevas acciones de ciberseguridad.

Entre las medidas están la incorporación del doble factor de autenticación mediante correo electrónico, la verificación del código personal en la venta de municiones, el monitoreo permanente del portal web y el fortalecimiento de herramientas de protección digital.

La vocera del Ejército subrayó que la Digecam se comunicará de forma directa con cada uno de los usuarios afectados para gestionar el cambio de licencias y documentos de tenencia.

Este procedimiento, según lo informado, será gratuito y se realizará de manera inmediata como parte de las acciones para mitigar el impacto del incidente.

Finalmente, Figueroa señaló que el Ejército reitera su compromiso con la protección de la información bajo su resguardo, así como con la transparencia institucional y el fortalecimiento de sus sistemas frente a amenazas de ciberseguridad.