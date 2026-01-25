El MAGA activa protocolos sanitarios por la muerte súbita de una res en Petén

-

Las muestras tomadas por los expertos serán analizadas para descartar enfermedades que pongan en peligro la población bovina del departamento y el país.

El Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación (MAGA) informó que su programa de vigilancia epidemiológica permitió activar los protocolos sanitarios ante la muerte súbita de un bovino ocurrida en el municipio de Sayaxché, Petén.

Personal del MAGA llegó al lugar y preparó el cuerpo del animal para llevar a cabo una serie de exámenes y cumplir con el monitoreo permanente para la protección del hato ganadero nacional.

La intervención tuvo lugar en la comunidad La Reinita luego de la notificación que hiciera el productor al ocurrir el deceso del animal.

Los expertos del MAGA llevaron a cabo una revisión de los demás animales que se encontraban en el lugar. (Foto: MAGA / Soy502)

Un profesional del departamento de Vigilancia Epidemiológica y Análisis de Riesgo, efectuó la toma de una muestra del cerebro de la res de acuerdo con los lineamientos sanitarios.

El MAGA señala que Estas acciones fortalecen el control, la detección temprana y el seguimiento de eventos sanitarios, para descartar enfermedades de interés sanitario en la población bovina del departamento y el país.

Además, con la activación del protocolo se logra la generación de información técnica para posteriormente llevar acciones de prevención y protección de la ganadería.

El MAGA destaca que la notificación por parte de los productores fue oportuna y fundamental para brindar una respuesta técnica eficiente.