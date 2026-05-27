Bomberos controlan incendio en fábrica de carretera al Atlántico

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El incendio consumió gran parte de la fábrica.

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Durante la madrugada de este miércoles 27 de mayo, Bomberos Voluntarios acudieron a sofocar un incendio estructural en el kilometro 19 de la carretera al Atlántico.

Según el reporte de los socorristas, hasta el momento se desconocen las causas del origen del incendio, pero informaron que este se produjo en una fábrica del sector.

Incendio de fabrica ubicada en el km 19 carretera al Atlantico.

Bomberos Voluntarios movilizaron camiones contra incendio y de abastecimiento.- pic.twitter.com/IaEw8wG66q — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) May 27, 2026

Los bomberos trabajaron por aproximadamente dos horas y media para poder controlar el siniestro.

Incendio de fabrica ubicada en el km 19 carretera al Atlantico.



Así combatieron el fuego los Bomberos Voluntarios pic.twitter.com/Yyw8ylZuLC — teinformogt (@teinformogt) May 27, 2026

Ademá, se realizaron las diligencias de control necesarias para que el fuego no volviera a activarse.