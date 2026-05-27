Bomberos controlan incendio en fábrica de carretera al Atlántico

El incendio consumió gran parte de la fábrica.
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Durante la madrugada de este miércoles 27 de mayo, Bomberos Voluntarios acudieron a sofocar un incendio estructural en el kilometro 19 de la carretera al Atlántico.
Según el reporte de los socorristas, hasta el momento se desconocen las causas del origen del incendio, pero informaron que este se produjo en una fábrica del sector.
Los bomberos trabajaron por aproximadamente dos horas y media para poder controlar el siniestro.
Ademá, se realizaron las diligencias de control necesarias para que el fuego no volviera a activarse.