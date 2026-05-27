Momento en que EE.UU. ataca una "narcolancha" en el Pacífico (video)

Durante el ataque uno de los narcotraficantes murió, se cree que dos más sobrevivieron.
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El Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) confirmó la ejecución de un "ataque cinético letal" contra una embarcación dedicada al tráfico de drogas en el Pacífico Oriental, lo cual dejó a un narcotraficante fallecido.
De acuerdo al comunicado difundido por SOUTHCOM en redes sociales, el buque atacado era operado por "organizaciones terroristas designadas" y transitaba rutas habituales del Caribe, conocidas por su uso en actividades de narcotráfico.
Tras la ofensiva, el mando militar notificó de inmediato a la Guardia Costera de los Estados Unidos para activar el sistema de búsqueda y rescate, con el objetivo de localizar a dos sobrevivientes.
Las autoridades afirman que el éxito de la acción se debió a información de inteligencia que permitió identificar y ubicar la lancha, la cual participaba activamente en el tráfico ilícito de drogas para la región.
En las imágenes, se logra divisar a la narcolancha navegando en aguas del Pacífico Oriental segundos antes de ser destruida.