La actividad que generará tránsito desde este miércoles 10 de diciembre

Este viernes 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, saldrá un cortejo procesional, pero los cierres viales comenzarán desde este miércoles.

A partir de este miércoles 10 de diciembre comenzarán los cierres viales en los alrededores del Santuario de la Virgen de Guadalupe, zona 1 de la ciudad.

A partir de las 20:00 horas llegará todo el mobiliario para la instalación de ventas en todo el perímetro del templo.

Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, informa que desde el jueves 11 habrá un solo carril en el sector y a partir de las 20:00 horas habrá un cierre total desde la Avenida Elena hasta la 3a. avenida, entre la 9a. calle "A" y 6a. calle de la zona 1.

Es decir, el viernes 12 el cierre vehicular será total, durante las 24 horas.

Agentes de la PMT apoyarán con el paso de la procesión, la cual recorrerá entre la 8a. calle y 1a. avenida de la zona 1, hasta la zona 3.

El sábado 13, durante la madrugada se desinstalará todo el mobiliario, por lo que el paso estará libre a partir de las 20:00 horas.