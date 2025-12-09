Bajas temperaturas: así estará el clima este miércoles 10 de diciembre

Se espera que el día comience con nubosidad y lloviznas.
Para las primeras horas de este miércoles 10 de diciembre se prevén nublados, sobre todo en la parte norte del país.
El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) espera lloviznas por la mañana y nubosidad dispersa en varias regiones del territorio nacional.
Por la tarde caerán lluvias del norte al centro del país. Los mayores acumulados se darán en el Norte, Franja Transversal del Norte y Caribe.
Se espera que la temperatura descienda por la noche y madrugada.